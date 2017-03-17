Россия обозначила темы переговоров в формате «2+2» в Токио

Ситуация на Корейском полуострове, а также размещение дополнительных подразделений российской армии на Курильских островах станут предметом предстоящих 20 марта в Токио переговоров между главами МИД и Минобороны России и Японии (формат «2+2»). Об этом в интервью агентству JiJi Press заявил заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов.

По его словам, необходимо разорвать «порочный круг напряженности», сложившийся вокруг КНДР: Пхеньян проводит испытания ракет, в ответ на что Сеул совместно с американскими союзниками устраивает военные учения.

В связи с этим Москва настаивает на политико-дипломатическом решении проблемы и изложит свою позицию в ходе предстоящей встречи в Токио.

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Кроме того, Моргулов не исключил, что одной из тем переговоров станет размещение подразделений Вооруженных сил России на Курильских островах. «Соответствующие меры — суверенное право Российской Федерации», — сказал дипломат. По его словам, японские партнеры должны быть готовы дать разъяснения по вопросам, имеющимся у российской стороны.

23 февраля правительство Японии направило протест России в связи с планами Минобороны разместить до конца года дивизию на островах Курильской гряды.

Днем ранее глава Минобороны Сергей Шойгу объявил, что до конца 2017 года будет усилена оборона Курильских островов. «У нас ведется активная работа по защите Курил. Там у нас должна разместиться дивизия, мы также должны в этом году завершить [обустройство]», — заявил министр.