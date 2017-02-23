В Совфеде ответили на протесты Японии по поводу размещения дивизии на Курилах

Россия не намерена использовать против Японии дивизию, которую планируется разместить на Курильских островах. Об этом в четверг, 23 февраля, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров РИА Новости.

Также он отметил, что Москва, наоборот, нацелена на развитие партнерских отношений с восточным соседом. «Мы готовы к сотрудничеству, в том числе в военной области, в сфере противодействия терроризму и хищению морских биологических ресурсов», — подчеркнул сенатор. Он напомнил, что в конце прошлого года состоялись переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, по результатам которых была намечена программа развития двустороннего сотрудничества.

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Также Озеров высказал мнение, согласно которому протесты Японии по поводу размещения российской дивизии на Курилах не имеют юридических оснований. «С таким же успехом можно ожидать от США, что они выведут свою базу ВМФ с Окинавы. Пусть они сделают, а там мы посмотрим по поводу дивизии на Курилах», — добавил он.

Ранее в тот же день правительство Японии направило протест России в связи с планами Минобороны разместить до конца года дивизию на Курильских островах. При этом, по словам генерального секретаря кабинета министров страны Ёсихидэ Сугу, Токио «выступает за продолжение переговоров по проблеме этих островов и поиск взаимоприемлемого решения».

По итогам окончания Второй мировой войны между Москвой и Токио не заключен мирный договор. Основным препятствием для подписания документа является нерешенный спор вокруг южной части Курил, а именно крупнейших островов: Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи.