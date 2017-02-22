Шойгу рассказал о развертывании дивизии на Курилах

На Курильских островах разместится дивизия, работы должны быть завершены в 2017 году. Об этом, как передает ТАСС, сообщил министр обороны Сергей Шойгу, выступая в Госдуме.

«У нас ведется активная работа по защите Курил. Там у нас должна разместиться дивизия, мы также должны в этом году завершить [обустройство]», — заявил министр.

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В данный момент на Курилах развернута 18-я пулеметно-артиллерийская дивизия, единственное соединение такого рода во всех вооруженных силах.

В августе 2016 году сообщалось, что Минобороны намерено к 2018 году развернуть на Чукотском операционном направлении дивизию береговой обороны. Тогда же Шойгу заявил, что коллегия Минобороны обсудит перспективы дополнительного размещения войск на Курильских островах.

Мероприятия ведутся в рамках создания единой системы береговой обороны от южного побережья Приморья до Арктической зоны.