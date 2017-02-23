В Госдуме отреагировали на протест Японии из-за дивизии на Курилах

Российская сторона может использовать Курильские острова для защиты страны, в том числе для размещения там своих дивизий, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы считаем, что этот вопрос (по Курилам) решенный, и так как это российская территория, российская земля, Россия вправе принимать любые меры по защите этой территории, а также по использованию этой территории для защиты РФ в целом», — подчеркнул депутат.

При этом, по его мнению, курильский вопрос не должен быть препятствием для развития торгово-экономических и культурных связей между Россией и Японией.

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Ранее в четверг, 23 февраля, генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга заявил, что правительство страны направило по дипломатическим каналам протесты в связи с планами российского Минобороны разместить в течение года дивизию на Курилах. Вместе с тем, как отметил Суга, Токио «выступает за продолжение переговоров по проблеме этих островов и поиск взаимоприемлемого решения».

В среду министр обороны России Сергей Шойгу, выступая в Госдуме, сказал, что активная работа по защите Курил продолжается. «Там у нас [в 2017 году] должна разместиться дивизия», — добавил он.

В ноябре 2016-го сообщалось, что на Курильских островах появились новейшие береговые ракетные комплексы «Бал» (на Кунашире) и «Бастион» (на Итурупе).

Токио оспаривает принадлежность островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы Хабомаи.