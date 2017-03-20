Россия и Япония обменялись предложениями по совместной деятельности на Курилах

Россия передала Японии предложения о конкретных проектах совместной деятельности на Южных Курилах. Об этом в понедельник, 20 марта, заявил глава российского МИД Сергей Лавров по итогам переговоров по вопросам безопасности в формате «2+2» в Токио, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В ответ мы получили встречные идеи. И договорились, что будет организована профессиональная проработка этих вопросов», — пояснил министр.

Глава японского МИД Фумио Кисида рассказал, что Токио передал Москве свои предложения по поводу совместной хозяйственной деятельности на островах в ходе консультаций на уровне замминистров иностранных дел, проведенных 18 марта. «И мы подтвердили, что будем углублять дискуссию по составлению списка приоритетных проектов, а также рассмотрение юридической базы [для этой деятельности]», — пояснил японский дипломат.