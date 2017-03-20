Япония назвала сроки встречи Абэ и Путина в России

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ прилетит в Россию на встречу с президентом России Владимиром Путиным в конце апреля. Об этом в понедельник, 20 марта, заявил глава японского МИД Фумио Кисида на брифинге по итогам переговоров по вопросам безопасности в формате «2+2» в Токио, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы пришли к единому мнению, что будем ускорять подготовку ко встрече наших лидеров», — сообщил японский министр иностранных дел.

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В декабре 2016 года во время визита российского лидера в Японию Путин и Абэ согласовали документ о начале консультаций по совместной хозяйственной деятельности двух стран на южных Курилах.

По итогам окончания Второй мировой войны между Москвой и Токио не заключен мирный договор. Основным препятствием для подписания документа является нерешенный спор вокруг южной части Курил, а именно крупнейших островов: Итуруп, Кунашир, Шикотан и группа Хабомаи.