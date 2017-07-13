Нарколог посоветовала москвичам ярче одеваться и больше развлекаться этим летом

В условиях дождливого лета москвичам во избежание депрессий рекомендовали «добавить стимуляторов для своей сенсорной системы». Об этом рассказала директор НИИ наркологии, доктор медицинских наук Татьяна Клименко, сообщает агентство «Москва».

«Необходимо каждому человеку сделать свою жизнь более яркой. Например, как можно ярче одеваться. Я бы рекомендовала женщинам как можно больше украшений. Поставить дома как можно больше цветов, нужно сменить темные шторы на яркие. Надо насытить жизнь яркими эмоциями — в выходные не сидеть дома, а выходить в парки, кино, театры», — посоветовала она.

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По словам Клименко, осенняя погода может спровоцировать у жителей региона осенние заболевания, в том числе депрессию, сообщает РИАМО.

Ранее в июле ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что москвичам в этом году не дождаться настоящего лета, потому что столичный регион погрузился в «циклоническую депрессию».