Вильфанд пообещал жителям Центральной России смерчи и ливни

Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что во второй половине лета жителей Центральной России ждут смерчи, грозы и ливни, сообщают «Известия».

«Вертикальные вихревые структуры — смерчи — у нас бывают крайне редко, но, к несчастью, бывают. Я бы не стал их исключать в ближайшее время. В июле можно ждать града, сильного дождя, шквалистого ветра, а также гроз. Это очень опасное явление: каждый год, к сожалению, люди гибнут от разрядов молний», — заявил он.

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Вильфанд добавил, что летом опасные погодные явления наблюдаются в пять-шесть раз чаще, чем зимой.

При этом глава Гидрометцентра подчеркнул, что многие природные катаклизмы невозможно предсказать заблаговременно.

В то же время начальник Управления организации информирования населения МЧС России Алексей Вагутович заметил, что в условиях меняющегося климата то, что раньше для некоторых регионов было аномалией, становится нормой.

Ранее в июле глава МЧС Владимир Пучков заявил, что середина лета станет сложным для российских спасателей периодом из-за осадков, резких перепадов температур, порывистого ветра.

Как утверждал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, в этом году москвичи могут уже не дождаться жаркого лета. «На мой взгляд, лета уже не будет в Центральной России. Такое очень скромное тепло, никаких обнадеживающих прогнозов по поводу жары под 25-30 градусов. Не уверен, что мы сможем при таких температурах открыть купальный сезон», — отмечал он.