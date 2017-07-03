Глава МЧС предупредил о природных катаклизмах в июле

Глава МЧС Владимир Пучков на совещании с подчиненными заявил, что середина лета станет сложной порой для российских спасателей, передает «Интерфакс» в понедельник, 3 июля.

«Прогноз погоды на июль свидетельствует о том, что у нас будут катаклизмы», — отметил министр. Работы сотрудникам МЧС, по его словам, может прибавиться из-за осадков, резких перепадов температур, порывистого ветра.

Аналогичную оценку — «сложный и напряженный» — Пучков дал прошедшему июню.

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Ранее 3 июля столичный главк МЧС распространил экстренное предупреждение о неблагоприятной погоде в регионе, которая может привести к повреждению линий электропередач, падению деревьев и рекламных конструкций. Согласно прогнозу Росгидромета в городе и по области ожидается дождь, местами гроза с порывами ветра до 17 метров в секунду. Спасатели рекомендуют переждать непогоду в зданиях, не парковать автомобили под деревьями и не подходить близко к шатким уличным конструкциям.

Ведущий специалист центра погоды Фобос Олег Прокофьев заявил Национальной службе новостей (НСН), что теплого и солнечного лета в центральной части страны ждать не стоит. По его словам, всю ближайшую неделю будут идти дожди. «Температура опустится ниже нормы июля. В Москве от 8-13 градусов, после полудня до 16-21 градуса. В четверг и пятницу на 2-3 градуса снижение», — отметил синоптик.

В пятницу, 30 июня, в столичный регион после непродолжительного потепления пришел мощный грозовой фронт. В результате ливневых дождей за этот день московская метеостанция зафиксировала выпадение 53 миллиметров осадков при месячной норме в 75 миллиметров. Три человека погибли от ударов молнии.