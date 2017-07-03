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Всех зальет

Раскрыта причина экстремальных ливней по всей планете

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Фото: Topazwoolenwick / Wikimedia

Метеорологи пришли к выводу, что причина экстремальных погодных условий на планете — увеличение глобальной температуры на полградуса. Так, выросли максимальные летние температуры, стали более интенсивными ливни и грозы, а периоды аномальной жары — более продолжительными. «Лента.ру» рассказывает об исследовании, опубликованном в журнале Nature Climate Change.

В 2018 году Межправительственная группа экспертов по изменению климата (IPCC) сделает доклад о последствиях повышения глобальной температуры Земли на 1,5 градуса Цельсия (С) относительно доиндустриального значения. Специалисты расскажут, какие меры человечество может принять в ответ на угрозу изменения климата. По мнению ученых из Потсдамского института изучения климатических изменений (Potsdam Institute for Climate Impact Research, PIK), важно определить, как изменятся погодные условия при увеличении температуры на 0,5 градуса. С начала XX века средняя температура воздуха на планете уже выросла приблизительно на один градус.

Предварительные исследования с использованием климатических моделей показали, что для уязвимых к экстремальным погодным условиям (продолжительная засуха, интенсивные ливни) регионов разница между увеличением температуры на 1,5 и 2 градуса имеет большое значение. Однако такие модели допускают некоторую неопределенность, поскольку некоторые параметры в них — например, те, что описывают глобальную циркуляцию океана, — варьируются. Учитывая это, ученые обратились к данным многолетних метеорологических наблюдений, чтобы определить, какими последствиями обернулся рост температуры на 0,5 С за XX-XXI века.

Климатологи сравнили два 20-летних периода — 1960-1979 и 1991-2010 годы. За это время средняя температура на Земле повысилась чуть менее чем на 0,5 градуса. Это следует из данных GISTEMP (GISS Surface Temperature Analysis), собранных наземными и морскими метеорологическими станциями NOAA (Национального управления океанических и атмосферных исследований), а также постами наблюдения в Антарктиде. Нужно отметить, что согласно результатам анализов, проведенных Университетом Восточной Англии (CRU) и Национальным центром климатических данных (NCDC), рост температуры был немного меньшим. Несмотря на это небольшое отличие, результаты всех трех анализов демонстрируют одно и то же: общая температура на планете с 1980 года растет значительно быстрее.

Климатологов интересовало, как изменились индикаторы опасности погодных условий за рассматриваемый промежуток времени, в том числе максимальные летние температуры, интенсивность осадков и продолжительность засух (для оценки использовались базы климатических данных HadEX2 и GHCNDEX). Если брать за основу анализ GISTEMP, а не CRU и NCDC, оценка получается более консервативной. Иными словами, если погода стала более экстремальной — то это результат роста глобальной температуры на почти 0,5 градуса. В ином случае суровые дожди и невыносимая жара вызваны меньшим потеплением, что для человечества, естественно, хуже.

Оказалось, что к 2010 году существенно изменились годовой максимум и годовой минимум температуры, а также продолжительность жарких периодов: примерно для четверти всей поверхности суши годовой максимум увеличился на один градус, а годовой минимум «потеплел» на 2,5 С. Засухи стали длиннее на шесть дней для половины земной поверхности, и эти погодные сдвиги выходят за рамки естественной изменчивости.

Кроме того, результаты анализа показали, что над африканскими тропиками и Южной Азией экстремальные температуры тоже возросли. Увеличилась и интенсивность экстремальных осадков — ливней и снегопадов, которые приводят к наводнениям, повреждениям линий электропередач, парализуют транспорт и наносят ущерб сельскому хозяйству.

Суровые погодные условия по-разному проявляются в различных регионах Земли. На это влияют как природные факторы, так и антропогенные выбросы аэрозолей в атмосферу. Однако для Европы, Северной Америки, России и Азии изменения в экстремальных погодных условиях, как было установлено исследователями, спровоцированы именно глобальным потеплением.

Ученые полагают, что полученные ими результаты могут использоваться для оценки минимальных последствий, вызванных ростом средней температуры Земли с 1,5 до 2 градусов, даже несмотря на то, что эффекты от потепления могут быть нелинейными. Однако эксперты указывают, что человечество еще не в полной мере ощутило на себе последствия произошедшего повышения температуры, поэтому все прогнозы ученых можно считать относительно оптимистичными, а ситуация в будущем может оказаться гораздо хуже.

Этому выводу соответствуют результаты другого исследования, опубликованного в том же Nature Climate Change в июне 2017 года. Климатологи спрогнозировали, что к концу XXI века три четверти населения Земли будут страдать от сильнейшей жары. Тяжелее всего погодные условия будут в тропических районах планеты. В настоящее время, согласно оценкам авторов, от жары страдает всего треть человечества.

Александр Еникеев

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