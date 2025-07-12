Работавший на предприятии в Дагестане подросток был придавлен грузовым лифтом и не выжил

Работавшего на предприятии в Дагестане подростка придавил грузовой лифт

Подростка, работавшего на коммерческом объекте в Дагестане, придавил грузовой лифт. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры республики.

По предварительным данным, инцидент произошел в пятницу, 11 июля, на предприятии, находящемся на проспекте Акушинского в Махачкале. В результате произошедшего сотрудник 2008 года рождения получил травмы, не совместимые с жизнью.

Обстоятельства трагедии будет выяснять прокуратура Кировского района города. Ее сотрудники дадут оценку соблюдению требований законодательства об охране труда, а также содержанию и эксплуатации лифтового оборудования на объекте.

Ранее восьмилетний ребенок с матерью пострадали из-за обрушения стенки лифта в жилом доме в Челябинске. Отец семьи рассказал, что во время движения лифта железная панель рухнула и придавила его сына, а отпавший кусок ударил по руке жену.

