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10:11, 8 декабря 2024Россия

Железная стенка лифта придавила восьмилетнего ребенка в российском городе

Mash: ребенок с матерью пострадали из-за обрушения стенки лифта в Челябинске
Алина Черненко

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Восьмилетний ребенок с матерью пострадали из-за обрушения стенки лифта в жилом доме в Челябинске. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.

Инцидент произошел на улице Руставели. Отец семьи рассказал журналистам, что во время движения лифта железная панель рухнула и придавила его сына, а отпавший кусок ударил по руке жену.

По данным источника, жильцы дома уже полтора года просят заменить старые кабины лифта, но они продолжают использоваться и регулярно ломаются. Следственный комитет начал проверку.

В начале декабря в Севастополе женщина получила травмы в результате падения лифта. Пострадавшую госпитализировали с различными телесными повреждениями.

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