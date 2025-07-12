Москалькова рассказала о просьбах украинских военнопленных

Москалькова: Украинские военнопленные чаще всего просят книги, крестики и Библию

Украинские военнопленные чаще всего просят книги, крестики и Библию. Об этом в интервью РИА Новости рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Она напомнила, что с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом осуществляют взаимные посещения военнопленных и следят за условиями их содержания.

«Есть много других гуманитарных вопросов, касающихся литературы, которую они хотят читать. В одном из посещений украинских пленных они, например, обратились ко мне с просьбой дать им крестики и Библии», — сказала уполномоченный.

По ее словам, российская сторона всегда удовлетворяет подобным просьбам украинских военнопленных.

В том же интервью Москалькова заявила, что Россия и Украина в ближайшее время планируют провести двусторонний обмен посылками для военнопленных от их родственников.

Ранее российский омбудсмен обратилась к Папе Римскому Льву XIV с просьбой содействовать возвращению мирных российских граждан с территории Украины.