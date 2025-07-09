Москалькова отправила письмо Папе Римскому с одной просьбой

Москалькова обратилась к Папе Римскому из-за россиян на Украине

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила письмо Папе Римскому Льву XIV с просьбой посодействовать возвращению мирных российских граждан, находящихся в Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Я со своей стороны обратилась к Святому Престолу в Ватикан по этому вопросу, направила письмо Льву XIV с просьбой о содействии в возвращении наших граждан, поскольку это противоречит всяким нормам и нравственности», — рассказала Москалькова.

Также Москалькова отметила, что письмо было передано через нунция около трех недель назад и уже дошло до Ватикана. Она добавила, что с аналогичной просьбой обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и генсеку ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу .

4 июня президент России Владимир Путин и Лев XIV провели телефонный разговор. Российский лидер выразил Папе Римскому признательность за готовность оказать содействие в урегулировании конфликта на Украине.