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14:34, 9 июля 2025Мир

Москалькова отправила письмо Папе Римскому с одной просьбой

Москалькова обратилась к Папе Римскому из-за россиян на Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила письмо Папе Римскому Льву XIV с просьбой посодействовать возвращению мирных российских граждан, находящихся в Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«Я со своей стороны обратилась к Святому Престолу в Ватикан по этому вопросу, направила письмо Льву XIV с просьбой о содействии в возвращении наших граждан, поскольку это противоречит всяким нормам и нравственности», — рассказала Москалькова.

Также Москалькова отметила, что письмо было передано через нунция около трех недель назад и уже дошло до Ватикана. Она добавила, что с аналогичной просьбой обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и генсеку ОБСЕ Феридуну Синирлиоглу .

4 июня президент России Владимир Путин и Лев XIV провели телефонный разговор. Российский лидер выразил Папе Римскому признательность за готовность оказать содействие в урегулировании конфликта на Украине.

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