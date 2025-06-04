Путин поговорил с Папой Римским

Путин провел телефонный разговор с Папой Римским Львом XIV

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Папой Римским Львом XIV. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в официальном Telegram-канале.

«Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с папой Римским Львом XIV», — утверждается в публикации.

По данным пресс-службы, российский лидер передал понтифику пожелания успехов в пастырском служении по просьбе патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Путин также подтвердил заинтересованность в достижении мира на Украине политико-дипломатическим путем и выразил Льву XIV признательность за готовность оказать содействие в урегулировании конфликта. В свою очередь, Папа Римский подчеркнул важность диалога между католической и православной церквями.

Ранее Путин провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.