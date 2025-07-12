Москалькова рассказала о планах обмена посылками для военнопленных

Москалькова: Россия и Украина планируют обмен посылками для военнопленных

Россия и Украина в ближайшее время планируют провести двусторонний обмен посылками для военнопленных от их родственников. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в беседе с РИА Новости.

«Сейчас ведем переговоры о наполнении этих посылок, какой перечень там будет необходимых предметов, и о сборе писем от наших граждан для родных, которые находятся в плену», — рассказала Москалькова.

Ранее Москалькова обратилась к Папе Римскому Льву XIV с просьбой содействовать возвращению мирных российских граждан с территории Украины.