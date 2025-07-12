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07:51, 12 июля 2025Россия

Москалькова рассказала о планах обмена посылками для военнопленных

Москалькова: Россия и Украина планируют обмен посылками для военнопленных
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Россия и Украина в ближайшее время планируют провести двусторонний обмен посылками для военнопленных от их родственников. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в беседе с РИА Новости.

«Сейчас ведем переговоры о наполнении этих посылок, какой перечень там будет необходимых предметов, и о сборе писем от наших граждан для родных, которые находятся в плену», — рассказала Москалькова.

Ранее Москалькова обратилась к Папе Римскому Льву XIV с просьбой содействовать возвращению мирных российских граждан с территории Украины.

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