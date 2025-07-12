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13:00, 12 июля 2025Мир

Меморандум с ООН об экспорте российских удобрений не продлят

Дипломат Вершинин: Меморандум с ООН об экспорте удобрений из России не продлят
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Меморандум с ООН об экспорте удобрений и сельхозпродукции из России, подписанный в 2022 году, не продлят, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам дипломата, действие меморандума завершается 22 июля 2025 года. «Меморандум был заключен без того, чтобы предусматривалось его продление», — уточнил Вершинин.

Дипломат отметил, что в ходе недавних встреч российская сторона приобрела полезный опыт общения с представителя ООН.

В мае директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов заявил, что меморандум России и ООН об устранении преград для экспорта российских зерна и удобрений в рамках черноморской сделки не будет продлен.

В том же месяце глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что партнеры Москвы с украинской и западной стороны не желают соблюдать условия зерновой сделки.

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