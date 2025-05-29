МИД прокомментировал вопрос продления меморандума ООН по зерновой сделке

МИД: Меморандум России и ООН по зерновой сделке не будет продлен

Меморандум России и ООН об устранении преград для экспорта российских зерна и удобрений в рамках черноморской сделки не будет продлен. Об этом сообщил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов, его цитирует ТАСС.

«Что касается меморандума Россия — ООН, то он был рассчитан на 3 года и действует до 22 июля текущего года. Возможность его дальнейшего продления текстом документа не предусмотрена», — указал чиновник.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что партнеры Москвы с украинской и западной стороны не желают соблюдать условия зерновой сделки.

