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09:42, 29 мая 2025Мир

МИД прокомментировал вопрос продления меморандума ООН по зерновой сделке

МИД: Меморандум России и ООН по зерновой сделке не будет продлен
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Меморандум России и ООН об устранении преград для экспорта российских зерна и удобрений в рамках черноморской сделки не будет продлен. Об этом сообщил директор департамента международных организаций МИД России Кирилл Логвинов, его цитирует ТАСС.

«Что касается меморандума Россия — ООН, то он был рассчитан на 3 года и действует до 22 июля текущего года. Возможность его дальнейшего продления текстом документа не предусмотрена», — указал чиновник.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что партнеры Москвы с украинской и западной стороны не желают соблюдать условия зерновой сделки.

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