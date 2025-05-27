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13:20, 27 мая 2025Бывший СССР

Лавров обвинил Запад в нежелании соблюдать условия зерновой сделки

Лавров: Россия заинтересована в соблюдении условий черноморской инициативы
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Россия заинтересована в полном соблюдении всех условий черноморской зерновой инициативы, однако партнеры с украинской и западной стороны демонстрируют противоположное поведение. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Россия заинтересована в том, чтобы все условия по черноморскому коридору выполнялись, чего не скажешь о наших украинских партнерах и их западных покровителях», — сказал дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос зерновой сделки не поднимается в ходе текущих переговоров по Украине.

До этого Лавров сообщал, что Россия выступает за возобновление черноморской инициативы на приемлемых условиях. «Мы за возобновление в какой-то форме — более приемлемой для всех — черноморской инициативы», — сказал он.

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