Лавров обвинил Запад в нежелании соблюдать условия зерновой сделки

Лавров: Россия заинтересована в соблюдении условий черноморской инициативы

Россия заинтересована в полном соблюдении всех условий черноморской зерновой инициативы, однако партнеры с украинской и западной стороны демонстрируют противоположное поведение. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Россия заинтересована в том, чтобы все условия по черноморскому коридору выполнялись, чего не скажешь о наших украинских партнерах и их западных покровителях», — сказал дипломат.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос зерновой сделки не поднимается в ходе текущих переговоров по Украине.

До этого Лавров сообщал, что Россия выступает за возобновление черноморской инициативы на приемлемых условиях. «Мы за возобновление в какой-то форме — более приемлемой для всех — черноморской инициативы», — сказал он.