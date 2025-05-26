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19:48, 26 мая 2025Бывший СССР

В Кремле ответили на вопрос о статусе зерновой сделки

Песков: Вопрос зерновой сделки не поднимается в ходе переговоров по Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Вопрос зерновой сделки не поднимается в ходе текущих переговоров по Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Сейчас об этом речи не идет. Сейчас другая модальность переговоров», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия выступает за возобновление черноморской инициативы на «приемлемых условиях».

24 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что американский лидер Дональд Трамп предложил возобновить черноморскую инициативу. Президент России Владимир Путин согласился с данной идеей.

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