В Кремле назвали инициатора возобновления Черноморской инициативы

Песков: Трамп предложил возобновить Черноморскую инициативу, Путин согласился

Глава Белого дома Дональд Трамп предложил возобновить Черноморскую инициативу, а российский лидер Владимир Путин согласился с его идеей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это было предложение президента Трампа, а президент Путин дал на него согласие. Вот именно с таким мандатом российская делегация отправилась в Эр-Рияд [на переговоры]», — указал представитель Кремля.

Песков отметил, что суть Черноморской инициативы «первостепенно состоит в том, чтобы обеспечить безопасность судоходства».

Ранее начались переговоры представителей России и США в Эр-Рияде. Российскую сторону на предстоящих переговорах будут представлять сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Отмечается, что переговоры пройдут в закрытом формате, фото- и видеосъемка запрещены. Сотрудники Службы госбезопасности Саудовской Аравии просят журналистов и других гостей покинуть территорию отеля Ritz-Carlton, где проходит встреча.