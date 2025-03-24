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13:08, 24 марта 2025Мир

В Кремле назвали инициатора возобновления Черноморской инициативы

Песков: Трамп предложил возобновить Черноморскую инициативу, Путин согласился
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

Глава Белого дома Дональд Трамп предложил возобновить Черноморскую инициативу, а российский лидер Владимир Путин согласился с его идеей. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Это было предложение президента Трампа, а президент Путин дал на него согласие. Вот именно с таким мандатом российская делегация отправилась в Эр-Рияд [на переговоры]», — указал представитель Кремля.

Песков отметил, что суть Черноморской инициативы «первостепенно состоит в том, чтобы обеспечить безопасность судоходства».

Ранее начались переговоры представителей России и США в Эр-Рияде. Российскую сторону на предстоящих переговорах будут представлять сенатор Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Отмечается, что переговоры пройдут в закрытом формате, фото- и видеосъемка запрещены. Сотрудники Службы госбезопасности Саудовской Аравии просят журналистов и других гостей покинуть территорию отеля Ritz-Carlton, где проходит встреча.

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