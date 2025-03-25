Лавров раскрыл позицию России по зерновой сделке

Лавров: Россия выступает за приемлемое возобновление черноморской инициативы

Россия выступает за возобновление черноморской инициативы на «приемлемых условиях». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире «Первого Канала».

«Мы за возобновление в какой-то форме — более приемлемой для всех — черноморской инициативы», сказал дипломат.

24 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что американский лидер Дональд Трамп предложил возобновить черноморскую инициативу. Президент России Владимир Путин согласился с данной идеей.

Ранее глава МИД РФ заявил, что на прошедших переговорах в Эр-Рияде делегации России и США также обсуждали вопросы безопасного судоходства в Черном море.