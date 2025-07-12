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13:26, 12 июля 2025Бывший СССР

Новый президент Сирии встретился с Алиевым

Президент Сирии аш-Шараа прибыл с визитом в Азербайджан и встретился с Алиевым
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stephanie Lecocq / Pool / AP

Президент Сирии Ахмед аш-Шараа прибыл с официальным визитом в Баку и встретился со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает издание Minval.

«12 июля состоялась встреча президента Ильхама Алиева с президентом Сирии на время переходного периода Ахмедом аш-Шараа в расширенном составе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в аэропорту Баку аш-Шараа встретили первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица. В честь гостя также выстроился почетный караул.

Ранее в Абу-Даби состоялась встреча Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ходе переговоров стороны обсудили пункты возможного мирного соглашения, проблему делимитации границ, а также открытие и развитие Зангезурского коридора.

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