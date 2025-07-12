Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:19, 12 июля 2025Бывший СССР

Зеленский призвал страны Запада «силой остановить войну»

Зеленский: Остановить войну можно лишь силой
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Antonio Masiello / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада силой остановить военный конфликт на территории республики. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Остановить войну можно лишь силой. Мы ожидаем от партнеров не просто сигналов, а действий, спасающих жизни», — написал украинский лидер.

По его словам, Украине необходимы инвестиции в дроны-перехватчики и больше систем противовоздушной обороны. Помимо этого, украинский президент призвал вводить жесткие вторичные санкции против «всех, кто помогает русским».

Ранее Зеленский заявил, что поставки зарубежной военной помощи были возобновлены. По его словам, на следующей неделе Киев продолжит работу со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США объяснили задачу пролетевшего над Киевом тяжелого самолета Ан-124

    Агент Дзюбы прокомментировал новость про поиск футболиста приставами

    Новый президент Сирии встретился с Алиевым

    Зеленский призвал страны Запада «силой остановить войну»

    В Норвегии усомнились в пользе от поставок ПВО на Украину

    Лавров встретился с Ким Чен Ыном

    Работавший на предприятии в Дагестане подросток был придавлен грузовым лифтом и не выжил

    Гладков показал кадры удара ВСУ по «Белгород Арене»

    Москалькова рассказала о просьбах украинских военнопленных

    Меморандум с ООН об экспорте российских удобрений не продлят

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости