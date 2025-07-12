Зеленский призвал страны Запада «силой остановить войну»

Зеленский: Остановить войну можно лишь силой

Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада силой остановить военный конфликт на территории республики. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Остановить войну можно лишь силой. Мы ожидаем от партнеров не просто сигналов, а действий, спасающих жизни», — написал украинский лидер.

По его словам, Украине необходимы инвестиции в дроны-перехватчики и больше систем противовоздушной обороны. Помимо этого, украинский президент призвал вводить жесткие вторичные санкции против «всех, кто помогает русским».

Ранее Зеленский заявил, что поставки зарубежной военной помощи были возобновлены. По его словам, на следующей неделе Киев продолжит работу со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом.