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19:58, 11 июля 2025Бывший СССР

Зеленский заявил о возобновлении поставок зарубежной помощи

Зеленский: Поставки вооружений Украине возобновлены
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставки зарубежной военной помощи были возобновлены. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Имеем политические сигналы высочайшего уровня — хорошие сигналы, в том числе от Соединенных Штатов Америки, от наших европейских друзей. По всем докладам поставки возобновлены», — написал Зеленский.

По его словам, на следующей неделе Киев продолжит работу со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом.

Ранее представитель украинского МИД Георгий Тихий заявил, что Украина и США на данный момент согласовывают технические детали по возобновлению военных поставок.

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