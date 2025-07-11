На Украине рассказали о согласовании военных поставок США

МИД Украины: С США согласовываются технические детали военных поставок

Украина и США на данный момент согласовывают технические детали по возобновлению военных поставок. Об этом заявил представитель украинского МИД Георгий Тихий, передает агентство «Укринформ».

«Сейчас украинская и американская команды работают над выяснением всех технических деталей — что из уже выделенных пакетов в пути и когда приходит», — рассказал он.

При этом, по словам Георгия Тихого, в СМИ публиковалось много сообщений о будущем поставок, однако к настоящему моменту военная поддержка США возобновилась. За это решение представитель МИД Украины поблагодарил американскую сторону. Кроме того, в ведомстве даже увидели сигналы к усилению американской помощи.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» оценил влияние нового пакета помощи США для Украины. В публикации его назвали «символическим жестом».