Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Челси
Завтра
22:00 (Мск)
ПСЖ
Клубный чемпионат мира — 2025|Финал
Аманда Анисимова
Сегодня
18:00 (Мск)
Ига Швёнтек
Уимблдон (ж)
Краснодар
Сегодня
18:00 (Мск)
ЦСКА
OLIMPBET Суперкубок России 2025|Финал
Се Шувэй
Завтра
15:00 (Мск)
Вероника Кудерметова
Уимблдон — парный разряд (ж)
Янник Синнер
Завтра
18:00 (Мск)
Карлос Алькарас
Уимблдон (м)
13:27, 12 июля 2025Спорт

Агент Дзюбы прокомментировал новость про поиск футболиста приставами

Агент о том, что Дзюбу ищут приставы: Не понимаю, как это комментировать
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Агент футболиста «Акрона» Артема Дзюбы Леонид Гольдман прокомментировал новость о том, что игрока ищут судебные приставы. Слова Гольдмана приводит РИА Новости.

«Честно говоря, не совсем понимаю, как это комментировать. Если новость о неуплаченном штрафе в размере 4,5 тысячи рублей вызывает такой ажиотаж, значит, наш футбольный мир скуден на какие-либо действительно стоящие новости», — заявил агент.

Ранее 12 июля появилась информация о том, что Дзюбу ищут судебные приставы. В отношении спортсмена возбудили исполнительное производство из-за неоплаченного штрафа за неправильную парковку в размере 4500 рублей.

36-летний Дзюба — лучший бомбардир в истории российского футбола. Нападающий забил 227 мячей за карьеру. До «Акрона» он выступал за «Локомотив», «Зенит», «Спартак», «Томь», «Ростов» и тульский «Арсенал», а также турецкий «Адана Демирспор».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Автомобиль влетел в толпу пешеходов в Москве и скрылся с места ДТП. Момент аварии попал на видео

    Зеленская высказалась о победе мужа на президентских выборах

    Толпа подростков избила детей с аутизмом в российском городе

    Татьяна Буланова подняла гонорар более чем на миллион рублей

    На карте мира появится новое государство

    В Крыму заявили о превращении Украины в безжизненную пустыню

    Лукашенко дал совет Молдавии

    Девушка Дурова дала совет по соблазнению миллиардера

    Путин передал привет Ким Чен Ыну

    Бывший премьер России назвал одну грубейшую ошибку СССР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости