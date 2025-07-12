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12:51, 12 июля 2025Наука и техника

В США объяснили задачу пролетевшего над Киевом тяжелого самолета Ан-124

TWZ: Пролетевший над Киевом самолет Ан-124 эвакуировался с Украины
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Daniel Leclair / Reuters

Пролетевший над Киевом тяжелый транспортный самолет Ан-124 эвакуировался с Украины. Об этом пишет американское издание TWZ.

«Ан-124-100 с бортовым номером UR-82073 эвакуируется из Святошино, где он находится с начала полномасштабной войны», — приводит портал данные украинской стороны.

Пользователь @TheIntelFrog сети X заметил, что борт UR-82073 мог находиться в Киеве с 13 марта 2021 года. По его данным, самолет направился в Лейпциг (Германия), где находится представительство компании «Антонов».

Издание подчеркивает, что в ходе специальной военной операции аэродром Святошино в Киеве, где располагался Ан-124, практически не пострадал. TWZ подчеркивает, что на полученных изданием 2 июля от оператора Planet Labs спутниковых снимках на территории Святошино были замечены «два относительно исправных Ан-124».

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Издание сомневается, что самолет Ан-124 вылетел из Днепра (бывшего Днепропетровска), поскольку подделка сигнала транспондера представляется нецелесообразной.

Ранее Telegram-канал Mash заявил, что пролетевший над Киевом самолет Ан-124 мог транспортировать системы противовоздушной обороны Patriot. То же издание уверяло, что самолет вылетел из Днепра, куда поставлялось вооружение для Вооруженных сил Украины из Польши.

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