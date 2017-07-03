МЧС предупредило о резком ухудшении погоды в Москве в ближайшие часы

Управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях.

Как отмечается, согласно прогнозу Росгидромета на понедельник, 3 июля, в Москве и Московской области ожидаются дождь, местами гроза с усилением ветра с порывами 12-17 метров в секунду. Спасатели предупреждают о возможном повреждении линий электропередач, падении деревьев, рекламных конструкций, а также об опасности поражения разрядами молний.

Непогоду рекомендуется пережидать в зданиях. Отмечается, что на улицах следует обходить шаткие конструкции, а автомобили не парковать под деревьями.

В пятницу, 30 июня, главная метеостанция Москвы зафиксировала выпадение 53 миллиметров осадков во время ливня, при месячной норме в 75 миллиметров. В результате «ветхозаветного потопа» пострадали 16 человек.