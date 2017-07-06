«Когда мне нужно, погода становится хорошей»

Пожалуй, никогда еще разговоры о погоде не были так актуальны для жителей Центральной России, как в последнее время. На смену затяжной зиме пришло холодное лето с ураганами, проливными дождями и прочими стихийными бедствиями. Гадая о причинах погодных аномалий, граждане все меньше доверяют доводам ученых о том, что все дело в глобальном потеплении и капризы погоды следует принимать как данность. Снова появились предположения об использовании климатического оружия и иных технологий управления погодой. Климатологи скептически относятся к этим гипотезам, однако есть люди, готовые доказать, что управлять погодой можно и нужно. Рассудив, что в борьбе за сухое и теплое лето все средства хороши, «Лента.ру» обратилась за советом к живущему в городе Владимире экстрасенсу Владимиру Попову, который утверждает, что может программировать погоду.

«Лента.ру»: Что вы имеете в виду, когда говорите об управлении погодой?

Попов: Это какая-то энергетика. Смотрите: люди пользуются пультом дистанционного управления. Спросите их — они понимают, как пульт работает? Да, они знают, что если нажать на одну кнопку — это произведет один эффект, если на другую — другой. А объяснить, как все это происходит, мало кто сможет.

Здесь примерно то же самое. Я знаю, как воздействовать на метеорологические процессы, но никто не понимает, как. Это можно сравнить с феноменом человека-рентгена. Существуют две девушки, которые в Ивановской академии медицины не просто ставят диагнозы, но еще и говорят, как лечить заболевания.

В свое время в прессе было много материалов, в которых ученые из Российской академии наук доказывали, что у человека нет рентгена в мозге. Но если даже предположить, что человек видит болезнь, то объяснить, как он получает информацию о том, как лечить ее, объяснить вообще никто не может, кроме как информационным полем и информацией свыше. В общем, это дар, которым я пользуюсь еще с техникума, с 1987 года.

Как этот дар проявился у вас впервые?

Трудно сказать, но я еще в школе заметил, что когда мне нужно — во время праздников или каких-нибудь других мероприятий (молодежь же часто гуляет) — погода становится хорошей, без дождей, без осадков. В техникуме я решил попробовать использовать этот дар целенаправленно — все получилось, и с тех пор он работает.

У меня на ноутбуке сохранены письма за несколько лет, в которых я делаю свои прогнозы. Если их посмотреть и сравнить с тем, что же было на самом деле, то можно понять, что они работают.

Что вы испытываете, когда программируете погоду?

Да ничего. Просто удовлетворение, когда получается сделать ту погоду, которая необходима.

Вы просто думаете о том, какой погода должна быть, и так получается?

Не только. Иногда приходится делать пасы руками, как это было показано в сюжете РТР-Москва, когда я первый раз для них делал информацию. Они привезли меня к какому-то столичному водохранилищу и сказали: разгоняй тучи. На это у меня ушло 20 минут. Там я совершал пасы руками: мне пришлось разгонять грозовой фронт, обложную облачность. Наблюдалась большая плотность облаков, большая высота и большая скорость перемещения.

Но в этом репортаже показаны действия в конкретном случае. Составляя прогнозы, я говорю о длительном воздействии на погоду. Это другая технология, когда приходится создавать циклоны за несколько тысяч километров и приводить их в нужное место и в нужное время, размещая их нужным боком.

У циклонов и антициклонов есть бок, в котором направление ветра южное, и есть бок, в котором северное. Зимой, чтобы получить температуру выше нормы, приходится приводить атлантические циклоны и ставить их южным боком.

2016 год. Ураган Николь над Атлантикой Фото: NOAA / Globallookpress.com

У вас есть метеорологическое образование, или вы самоучка?

Нет, это просто специализация дара. Тем же «девушкам с рентгеном» хочешь не хочешь, а пришлось учить медицину, заканчивать Ивановскую академию. Сейчас они работают при этом заведении.

Я встречался в Российской академии психологии с женщиной, у которой более пяти тысяч новорожденных у тех пар, у которых детей вообще вроде бы не может быть. Ей организовали встречу с Дмитрием Медведевым и после этого дали квартиру в Иваново. Спросите ее, как она это делает, и она тоже не сможет сказать. Идет энергетика.

Вы сотрудничаете с другими специалистами схожего с вами профиля?

Сначала я вышел на Центр Михаила Виноградова на Кузнецком Мосту — это человек, руководивший такими программами в КГБ. Не зря именно ему доверили создание передачи «Битва экстрасенсов». Насколько я понимаю, из ее финалистов собирались сделать Лигу экстрасенсов. «Битва экстрасенсов» была создана под покровительством ФСБ, чтобы навести порядок в этой области, выявить наиболее сильных и начать их использовать. Я не участвовал в этой передаче, но моя страничка на сайте Лиги экстрасенсов была. Выше прыгать по идее уже некуда. Центр Михаила Виноградова — это РАН среди экстрасенсов. К сожалению, Виноградов не решился использовать мои способности.

Почему?

Этот вопрос не ко мне. Эксперименты для Виноградова были проведены весной, а моя страничка появилась только в сентябре. Видимо, шли долгие переговоры где-то с кем-то (где и с кем — могу только догадываться, но стоит учитывать, что приемная ФСБ напротив дверей Центра находится).

Я сотрудничал с Российской академией психологии. Это еще одна очень сильная команда, работающая в Москве на самом высоком уровне. Но и они уперлись и не рискуют меня использовать. Почему — честно говоря, не понимаю. Поэтому я уже на все плюнул и ищу выходы на Запад. Доказывать здесь кому-то что-то просто сил уже нет.

Кадр: фильм «Брюс Всемогущий»

С Запада приходят какие-то положительные отзывы о вашей деятельности?

Пока нет, но, если помните, недавно было громкое заявление одного американского ученого о том, что на его коллектив вышли цэрэушники и стали расспрашивать о возможности управления погодой. Это одна из реакций на мои сообщения.

К тому же по тем ощущениям, которые есть у меня (а они, как вы понимаете, основаны не на пустом месте), американцы пытаются использовать свои наработки в сфере метеорологического оружия, в том числе в России. Этим и были вызваны их последние прогнозы по поводу жаркого лета 2016 года, холодной зимы и жаркого лета 2017 года.

Вы считаете, что США используют технологический путь воздействия на погоду?

Да, но эти технологии могут только создавать поля высокого давления. Высокое давление — это минимум осадков, жара летом и холод зимой.

Каким образом это происходит?

Судя по всему, как у меня: воздействие определенных видов энергии.

Технологическое?

Трудно сказать, но скорее всего — да.

Есть ли еще люди со способностями, подобными вашим?

Было только два документально подтвержденных подобных случая. Я понимаю, что у нас страна не совсем нормальная, не все мы о ней знаем, но это Владимир Красно Солнышко. Почему он Красно Солнышко? Да потому, что там, где он появлялся, выглядывало солнце. Князь, так же, как и я, умел разгонять облака.

Существуют ли документальные свидетельства этого?

Если найдем библиотеку Ивана Грозного, то, думаю, они там будут. Но одно прозвище Красно Солнышко говорит о многом. Предки говорили то, что видели.

Владимир Красно Солнышко Изображение: Wikipedia

А второй случай?

Это один-два характерника — казачьих экстрасенса, которые были в ватаге у Ермака. В битве с Кучумом они, судя по всему, смогли вызвать локальные дожди, о которых не знали воины противника, за счет чего и попали в западню в низине, где была уничтожена вся его конница. Если бы дожди были везде, в войске Кучума знали бы, что туда соваться нельзя. Это наиболее известный факт, на который мало обращают внимания, не понимая, о чем идет речь.

Что вы думаете о глобальном потеплении? Оно существует?

Земля — живое развивающееся существо. Галактика — живое развивающееся существо. Космос — живое развивающееся существо. Что значит глобальное потепление и глобальное похолодание? Может быть, идет какое-то потепление или похолодание, но Земля, как любое живое существо, рождается, живет и умирает. Есть периоды, когда температура высокая, есть когда нормальная…

А человеческое влияние? Выброс парниковых газов?

Помните проблему антифриза? Потом выяснилось, что один средний вулкан выбрасывает антифриза на несколько порядков больше, чем вся промышленность за все время своего существования. То же самое происходило с «проблемой 2000» в компьютерной сфере. Платите денежки! Но в результате те, кто не заплатил, оказались в том же положении, что и те, кто заплатил. Влияние человечества на изменение климата — выдумки, способ заработать деньги. Лиса Алиса и Кот Базилио под звездно-полосатым флагом. Трамп же не зря вышел из Парижского соглашения относительно климата — сами замутили воду, а потом вышли.

Как, на ваш взгляд, можно бороться с климатическим оружием Запада?

Самое лучшее средство — применение тех же самых методов. В прошлом году они же обещали, но не сделали.

Что именно?

Жаркое лето и холодную зиму в центре России.

Это метеорологи обещали?

Да. Если поднять все материалы, все прогнозы, понять, как ситуация развивалась… Вот, к примеру эксперимент, который я проводил в дни дополнительных вступительных экзаменов в МГУ. Если вы посмотрите архивные данные прогноза погоды, то увидите, что метеорологи обещали в то воскресенье грандиозный ливень на весь день. И он шел до 21 часа. Когда мы с дочкой приехали в Москву, дождя уже не было. Так обмануться невозможно. Идет фронт, известна его ширина и скорость. Подобные вещи показывают, что идет воздействие.

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Вы работаете на какие-либо организации? Помогаете устанавливать благоприятную погоду?

Пока никакой коммерческой деятельности я не осуществлял. Два года я работал со Школой олимпийского резерва по лыжным гонкам, но денег с детей не брал. Так что пока все осуществлялось на безвозмездной основе. И, как я уже говорил, в России меня не ценят, у меня нет экономических условий работы здесь.

Вы могли бы предотвратить последние погодные аномалии в Москве?

Если посмотреть мой прогноз, они будут продолжаться до октября. Я бы мог это сделать, но зачем и кому это нужно?

В рамках общественного блага.

Я потрачу свое время и энергию — для чего? В этой стране благо то, за что платят. Я еще понимаю прикрыть от дождя детский праздник, что я недавно и делал бесплатно.

То есть вы в основном локально работаете?

Я просто не вижу смысла заниматься более масштабными проектами. Вот если государство или какие-нибудь организации создадут лабораторию, обеспечат меня зарплатой — не хочу использовать свой дар в целях наживы, но я не могу же жить и работать без денег, — тогда я пойму, что это надо.

Пока же гражданам вбили в голову фразу «у природы нет плохой погоды». На деле ни чиновникам, ни президенту, ни бизнесу, несущему убытки во всех областях, это не нужно. Я уже предупреждал ФСБ Владимирской области, СМИ, ГУ ЧС: такая погода будет до октября. У меня был разговор с управлением Росгидрометцентра по Владимирской области. Руководитель Владимирского управления Росгидрометцентра очень удивилась, когда я сказал ей, что средняя температура мая 2017 года отстает от нормы на два градуса. «Откуда вы это взяли и на каких сайтах прочитали?» — спросила она.

У метеорологов только два параметра: средняя температура месяца и количество осадков. Что мне может сказать руководитель или его подчиненный, когда они не знают один из двух этих показателей (я уж не стал трогать количество осадков)? Вот уровень их компетенции.

Все это приведет к большим проблемам в экономике страны, которые выльются в социальные. Не надо быть Нострадамусом или экстрасенсом, чтобы понять, что подобные управленцы рано или поздно развалят страну. Отсутствие контроля погоды в современной экономике приводит к плачевным последствиям.