Жириновский предложил премировать реабилитировавшихся в его глазах синоптиков

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, на днях предлагавший разогнать Мосгидромет, попросил премировать реабилитировавшихся в его глаза синоптиков, передает ТАСС.

Политик перенес визит на столичный фестиваль цветов, опираясь на информацию об осадках. «В результате общение на открытом воздухе прошло при нормальной погоде», — заявили в партии.

Жириновский связал «качественные изменения» в работе метеорологической службы с высказанной им критикой в ее адрес. «Значит, если ответственно подойти к вопросу, можно давать оперативные и точные прогнозы», — отметил депутат.

В среду, 5 июля, лидер ЛДПР рассказал, что впервые промок до нитки под дождем и обвинил в этом синоптиков. По его словам, метеорологи должны сообщать о сильном ливне в конкретном месте хотя бы за 20 минут. В ответ главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова заявила о невозможности предсказать точное время появления дождевой тучи «над головой каждого человека». Она также подчеркнула, что прогноз в столице выпускает Центральное управление по Гидрометслужбе, а не Мосгидромет, как выразился Жириновский.

Во второй половине лета жителей Центральной России ждут смерчи, грозы и ливни. Такой прогноз в четверг, 6 июля, дал директор Гидрометцентра Роман Вильфанд. При этом, по его словам, многие природные катаклизмы заблаговременно предсказать невозможно. В МЧС отметили, что в условиях меняющегося климата, аномальные для некоторых регионов явления становятся нормой.