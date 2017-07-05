Впервые промокший под дождем Жириновский предложил разогнать Мосгидромет

Лидер фракции ЛДПР в Госдуме Владимир Жириновский предложил закрыть Московский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Мосгидромет) из-за того, что его сотрудники не справляются со своими обязанностями, сообщает ТАСС.

«Вчера страшный дождь был, я впервые промок. Никогда не промокал, а тут — до нитки. А Мосгидромет? У нас претензии к ним, даже я видел, что черная туча прошла по Москве. Почему вы не говорите, что через 20 минут начнется сильный ливень? Разогнать Мосгидромет, разогнать только за вчерашний дождь. Не потому, что я промок, а потому что мы все в окно смотрим на небо, а они, наверное, в подвале сидят», — заявил он.

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В то же время Жириновский отметил хорошую работу МЧС, заранее рассылающего штормовые предупреждения.

Ранее глава МЧС Владимир Пучков заявил, что в середине лета россиян ждут катаклизмы из-за осадков, резких перепадов температур, порывистого ветра. По его словам, июль станет таким же сложным и напряженным, как и завершившийся июнь.

В июне Пучков предложил штрафовать синоптиков за неточный и несвоевременный прогноз. Он выступал за разработку алгоритма экономической ответственности территориальных подразделений Росгидромета, чтобы можно было наказывать конкретных должностных лиц. После этого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала найти причины неэффективности прогнозов синоптиков.