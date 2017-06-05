Глава МЧС предложил штрафовать синоптиков за несбывшиеся прогнозы

Глава МЧС Владимир Пучков предложил штрафовать синоптиков за неточный и несвоевременный прогноз, передает ТАСС.
«Пора выработать алгоритм экономической ответственности территориальных подразделений Росгидромета за неподтвержденный прогноз погоды», — отметил он.
Пучков подчеркнул, что наказывать следует конкретных должностных лиц.
29 мая жертвами урагана в столичном регионе стали 15 человек, еще 208 пострадали. Представители компаний-операторов сотовой связи утверждают, что не смогли вовремя оповестить абонентов о надвигающейся угрозе из-за того, что сообщение из МЧС пришло слишком поздно.
В спасательном ведомстве заявили, что полученный от Росгидромета накануне урагана прогноз не подпадал под категорию «чрезвычайная ситуация». Однако знакомый с ситуацией источник «Ленты.ру» сообщил, что задержка в распространении информации произошла из-за пересменки дежурной смены в Центре управления кризисными ситуациями МЧС столицы.
Ранее весной 2016 года депутат от фракции ЛДПР Сергей Иванов внес в Госдуму законопроект о введении штрафов от 10 до 20 тысяч рублей за недостоверные прогнозы погоды, из-за которых гражданам, их имуществу, животным или окружающей среде был причинен вред.