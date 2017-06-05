Синоптики ответили на предложение МЧС о штрафах за неточный прогноз

В Росгидромете прокомментировали инициативу главы МЧС Владимира Пучкова, предлагавшего штрафовать синоптиков за неточный и несвоевременный прогноз, сообщает RT.

«Ничего нового они не придумали. У нас уже давно в управлении и на местах синоптиков депремируют за неоправданность прогноза. Если бы вы знали, сколько у нас люди получают, вы бы даже на работу не пошли за эти деньги. Если бы сотрудники получали по сто тысяч в месяц, то тогда это было оправданно. А им платят в пять раз меньше», — сказал замруководителя ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

В Госдуме идею экономической ответственности за недостоверный прогноз не поддержали. «Невозможно вносить ответственность за непредумышленные действия, без умысла. Мы же понимаем, что методы определения погоды не позволяют в точности ее прогнозировать. Здесь проблема не в злонамеренности действий сотрудников Росгидромета, а в несовершенстве метода», — сообщил агентству «Москва» первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.

Ранее 5 июня Пучков предложил штрафовать конкретных должностных лиц за недостоверные прогнозы. Для этого он предлагал выработать алгоритм экономической ответственности территориальных подразделений Росгидромета.

Весной 2016 года депутат от фракции ЛДПР Сергей Иванов внес в Госдуму законопроект о введении штрафов в размере от 10 до 20 тысяч рублей за недостоверные прогнозы погоды, из-за которых гражданам, их имуществу, животным или окружающей среде был причинен вред.