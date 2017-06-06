Матвиенко призвала найти причину неэффективности прогнозов Росгидромета

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала найти причины неэффективности прогнозов синоптиков, сообщает ТАСС.

«Надо понять, чего не хватает Росгидромету, почему они так часто ошибаются, почему работают неэффективно. Может быть, надо им помочь кадрово, финансово», — заметила она.

По словам Матвиенко, ошибки совершаются «не из злого умысла» и штрафовать метеорологов не нужно.

5 июня глава МЧС Владимир Пучков предложил штрафовать синоптиков за неточный и несвоевременный прогноз. Он выступал за разработку алгоритма экономической ответственности территориальных подразделений Росгидромета, чтобы можно было наказывать конкретных должностных лиц.

В Росгидромете ответили, что у них существует практика депремирования сотрудников за неоправданность прогноза.

Перед ураганом 29 июня, в результате которого в Московском регионе погибли 16 человек и пострадали более 200, Росгидромет подготовил прогноз, который не подпадал под категорию «чрезвычайная ситуация», сообщали в МЧС России. По прогнозам синоптиков, скорость ветра должна была достигать 17-22 метра в секунду, однако в ряде регионов скорость порывов ветра превысила 27-28 метров в секунду.