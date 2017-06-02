Известный урбанист и архитектор Лиам Янг предрек великое будущее русскому Северу

Британский архитектор австралийского происхождения Лиам Янг, путешествующий по всему миру и изучающий города, заявил, что российский Север станет в будущем мощным центром развития. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

«В Арктике мы изучали изменение климата. И я понял, что именно Север коренным образом изменит страну, Арктика станет самой загруженной и масштабной судоходной зоной в мире, а ее береговая линия — самой прибыльной бизнес-площадкой на планете», — уверен Янг.

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По его словам, именно изменение климата определит мировую и российскую экономику будущего.

30 марта президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о создании отдельной структуры, ответственной за развитие Северного морского пути. По его мнению, этот транспортный коридор необходимо сделать конкурентоспособным, универсальным и востребованным для перевозки всех типов грузов — от сырья до контейнеров.