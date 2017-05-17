Губернатор Ямала предложил направить молодых специалистов на Север

Глава ЯНАО Дмитрий Кобылкин предложил ввести госзаказ на рабочие профессии для арктических проектов. Рекомендацию привлекать молодых специалистов на Север включили в общий свод диалоговой площадки «Единой России», сообщает ТАСС.

«Я пониманию, что это очень сложно — перераспределить трудовые ресурсы из крупных городов страны на Север, но я считаю, что неизбежно это произойдет. Сможем мы это сделать на системной основе или нет, зависит от нас самих», — заявил Кобылкин на заседании бюро высшего совета «Единая Россия» 17 мая.

Губернатор отметил, что на новых проектах уже заняты обученные молодые специалисты со всей страны. В качестве примера глава региона привел статистику газодобывающей компании «Ямал СПГ»: при ее создании было задействовано 650 предприятий из 55 субъектов России.

Также, по словам Кобылкина, планируются мероприятия по разработке континентального шельфа, развития Северного морского пути и портовой инфраструктуры. С реализацией проектов губернатор связывает значительный рост доходов России и региона.

Предложение главы ЯНАО включили в общий свод рекомендаций диалоговой площадки «Единой России». 22 мая состоятся Парламентские слушания по Стратегии реализации молодежной политики.

«Ямал СПГ» — это второй в России завод по производству сжиженного газа. Сегодня на его объектах задействовано около 30 тысяч работников.