Население Ямала из числа коренных народов увеличилось на 12 процентов

Численность представителей коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) за последние 10 лет увеличилась на 12 процентов, сообщил ТАСС глава региона Дмитрий Кобылкин.

«В округе один из самых высоких в стране показателей рождаемости, численность коренного населения составляет 42 тысячи человек. Это пятая часть от общего числа всех коренных народов в России», — сказал Кобылкин, выступая на форуме коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в Салехарде.

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Он отметил, что в округе действуют 12 госпрограмм, более 40 законов и 300 подзаконных актов, направленных на поддержку коренных северян.

«В 2016 году были приняты очень важнейшие для местного населения законы "Об оленеводстве" и "О рыболовстве", а единая информационная система по моделированию и прогнозированию социально-экономического развития коренных народов взята на вооружение Федеральным агентством по делам национальностей», — добавил губернатор.

Международный форум коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока пройдет в Салехарде с 23 по 25 марта 2017 года. В Ассоциацию коренных малочисленных народов Севера входят представители 41 народа из 44 регионов России.