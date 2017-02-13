Петербургские психологи помогут детям коренных народов севера

Ученые Института психологии петербургского Российского государственного университета имени А.И. Герцена разрабатывают программу решения психологических проблем детей коренных малочисленных народов севера (КМНС), сообщает yamal.kp.ru.

Эти исследования помогут лучше понять проблемы, возникающие при соприкосновении разных культур, повысить уровень образования детей и снизить уровень напряженности. В частности, специалисты хотят помочь детям справиться с экзаменационным стрессом.

Ученые проанализировали особенности развития детей КМНС и влияние климатического, природного, биологического и нейрофизиологического факторов на их образование.

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9 февраля стало известно, что ученые Ямало-ненецкого автономного округа (ЯНАО) составляют универсальный справочник генетических и наследственных заболеваний КМНС. Ученые отмечают, что большая часть заболеваний связана с резкой сменой рациона северных народов в последние годы — они перестали употреблять в больших количествах оленину и рыбу, и перешли на европейский рацион, содержащий сублимированные продукты.