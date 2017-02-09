Ямальские ученые составят атлас наследственных заболеваний северных народов

Все генетические и наследственные заболевания коренных малочисленных народов севера (КМНС) будут категоризированы в специальном справочнике, который ямальские ученые представят в 2017 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента науки Ямало-ненецкого автономного округа (ЯНАО) Алексея Титовского.

По словам чиновника, ученые проводят генетические исследования представителей северных народов уже несколько лет и наблюдают происходящие изменения, также как они отражаются на детях. Одна из целей проекта — узнать, когда запустятся необратимые последствия в их генетическом коде. Ученые собирают пробы в национальных поселках и кочевых стоянках.

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«Стали часто встречаться заболевания желудков, бронхов. Одна из самых важных проблем — это образование зоба (стойкого увеличения щитовидной железы, — прим. Ленты.ру)», — заметил Титовский. По его словам, связано это с резкой сменой рациона северных народов в последние годы — они перестали употреблять в больших количествах оленину и рыбу и перешли на европейский рацион, содержащий много сублимированных продуктов.

Полуострова Гыданский и Ямал — родина хантов, ненцев, коми-имежцев и сельпуков. ЯНАО населяют 42 тысячи представителей этих народов, из них 17 тысяч — кочевники, занимающиеся рыболовством и оленеводством.

