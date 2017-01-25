Мотострелки Северного флота научились управлять оленями и ездовыми собаками

Бойцы арктической мотострелковой бригады Северного флота провели учения с использованием оленьих и собачьих упряжек вместо снегоходов и БТР. Об этом сообщает портал murman.ru со ссылкой на пресс-службу флота.

В ходе занятий, которые проходили в оленеводческом хозяйстве в районе поселка Ловозеро Мурманской области, арктические мотострелки отрабатывали новые способы передвижения по тундре с помощью местных оленеводов и каюров. Военные учились управлять традиционными видами транспорта коренных народов Севера. По словам представителей командования, использование ездовых животных может существенно облегчить выполнение некоторых специфических задач.

Кроме того, на занятиях отрабатывались приемы движения на лыжах за снегоходом в сцепке по несколько человек. Практические занятия завершились учебным боем по окружению и уничтожению условной диверсионной группы.

О том, что военнослужащих арктических бригад будут готовить к управлению традиционным транспортом народов Крайнего Севера, сообщала в марте 2015 года пресс-служба Восточного военного округа. На территории округа находится Дальневосточное высшее военное командное училище, где был открыт единственный в России курс подготовки командного состава для арктических соединений.

В годы Великой Отечественной войны в Заполярье оленей использовали для эвакуации раненых, транспортировки грузов, а также при заброске разведчиков во вражеский тыл. Тогда для нужд фронта было мобилизовано более 10 тысяч оленей. В лыжных батальонах проходили службу оленеводы со своими оленями из числа коренных жителей Крайнего Севера.

Одна из успешных операций с использованием оленьего транспорта — штурм немецкого аэродрома Петсамо в 1942 году в районе села Алакуртти Мурманской области.