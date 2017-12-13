Власти Подмосковья отметили интерес врачей к дополнительному образованию

Более восьми тысяч подмосковных врачей получили дополнительное профессиональное образование с начала года, сообщила первый заместитель председателя регионального правительства Ольга Забралова. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в среду, 13 декабря.

«Около 8,2 тысячи подмосковных врачей в этом году прошли программы дополнительного профессионального образования, из них более 5,5 тысяч обучались на базе Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского», — сказала Забралова.

По словам министра здравоохранения Мособласти Дмитрия Маркова, в этом году порядка семи тысяч врачей прошли курсы повышения квалификации, более 700 врачей освоили программы в рамках непрерывного медицинского образования и около 500 специалистов прошли профессиональную подготовку. «Московская область сотрудничает со всеми основными медицинскими образовательными учреждениями», – уточнил он.

22 ноября Дмитрий Марков заявил, что основной проблемой в системе здравоохранения области является нехватка специалистов, особенно узких.

10 ноября Ольга Забралова сообщила, что с начала года на работу в сельские медицинские организации на территории Подмосковья по программе «Земский доктор» устроились 150 врачей.

