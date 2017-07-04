В Подмосковье снизили ставку по социальной ипотеке

Стоимость социальной ипотеки для жителей Московской области снизилась почти на процент. Об этом сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Сергей Пахомов во вторник, 4 июля, передает телеканал «360».

По его словам, решение о снижении процентной ставки приняло Агентство по ипотечному жилищному страхованию накануне. Теперь при покупке квартиры в новостройке она составит 9,25 процента, на вторичном рынке — 9,5 процента (ранее 10 и 10,25 процента соответственно).

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Таким образом средний ежемесячный платеж ипотечников не превысит 26 тысяч рублей, из которых более девяти тысяч выделяет региональное правительство.

Ранее во вторник Пахомов рассказал, что власти Мособласти с 2013 года привлекали на решение проблем дольщиков около 52 миллиардов рублей. Он отметил, что удалось разобраться с 110 проблемами объектами.

Социальная ипотека действует для бюджетников в Подмосковье с прошлого года по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Участникам соответствующей программы из бюджета региона выплачивается субсидия для погашения первого взноса, в последующие 10 лет выплачивает еще большую часть средств

