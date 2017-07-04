Власти Подмосковья привлекли 52 миллиарда для решения проблем дольщиков

Власти Московской области с 2013 года привлекли из внебюджетных источников порядка 52 миллиардов рублей на решение проблем обманутых дольщиков, заявил министр строительного комплекса региона Сергей Пахомов. Его слова приводит «Подмосковье сегодня» во вторник, 4 июля.

«Решены проблемы 110 объектов», — сказал Пахомов на заседании областного правительства. По его словам, на сегодняшний день в Мособласти остается 25 проблемных объектов, чтобы разобраться с ними требуется еще 12 миллиардов рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что за 4,5 года (с 2012-го) число обманутых дольщиков в регионе сократилось с 18,5 тысячи до 4,3 тысячи человек, передает телеканал «360».

3 июля зампредседателя регионального правительства Максим Фомин заявил, что подмосковные власти держат на постоянном контроле процесс застройки, чтобы не допустить появления проблемных объектов. В случае разбирательств правительство обращается в правоохранительные органы.

20 июня сообщалось, что в Московской области за год расселят 920 аварийных жилых помещений общей площадью 37,2 тысячи квадратных метров. На эти цели областной бюджет перечислит 3,4 миллиарда рублей, муниципалитеты — один миллиард.