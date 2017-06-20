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В Подмосковье за год расселят более 900 аварийных домов

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Подмосковные власти отчитались о ходе реализации четырехлетней программы по переселению граждан из аварийного жилья. Об этом сообщает телеканал «360» во вторник, 20 июня.

«В 2017 году в 18 муниципальных районах и городских округах региона должно быть расселено 920 жилых помещений общей площадью 37,2 тысячи квадратных метров аварийного жилья, что позволит обеспечить комфортным жильем 2373 гражданина», — пояснил министр строительного комплекса региона Сергей Пахомов.

На эти цели областной бюджет перечислит 3,4 миллиарда рублей, муниципалитеты — один миллиард.

В общей сложности за 2016-2019 годы планируется переселить свыше 16 тысяч человек и освободить 6,6 тысячи жилых зданий, признанных аварийными.

Для реализации проекта государство выделит 11,4 миллиарда рублей, из которых 8,8 миллиарда пойдут из регионального бюджета. Под программу попадают жилые помещения, которые были признаны аварийными в 2015 году, уточняет издание.

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