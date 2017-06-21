Власти Подмосковья подсчитали попавшие в программу капремонта дома

Большая часть многоквартирных домов Подмосковья вошла в региональную программу капитального ремонта, сообщил главный государственный жилищный инспектор Московской области Вадим Соков. Его слова приводит агентство городских новостей «Москва» в среду, 21 июня.

«В региональную программу капитального ремонта вошло 44 757 домов. В программу не вошло 9388 многоквартирных дома, из них 1231 — аварийные», — сказал Соков в ходе круглого стола, посвященного правовому регулированию в сфере жилищного строительства.

Он уточнил, что всего в Мособласти более 54 тысяч многоквартиных домов.

20 июня сообщалось, что а Подмосковье за год расселят 920 аварийных жилых помещений общей площадью 37,2 тысячи квадратных метров. На эти цели областной бюджет перечислит 3,4 миллиарда рублей, муниципалитеты — один миллиард.