Власти Подмосковья рассказали о темпах строительства жилья

Порядка 2,5 миллиона квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Московской области с начала года, сообщил заместитель председателя регионального правительства Максим Фомин. Его слова приводит РИАМО в понедельник, 3 июля.

Он подчеркнул, что подмосковные власти держат на постоянном контроле процесс застройки, чтобы не допустить появления проблемных объектов. «По строящимся объектам проводится мониторинг по выявлению жилых домов, строительство которых приостановлено или темпы строительства снижены», — рассказал Фомин.

В случае возникновения каких-либо проблем, правительство обращается в правоохранительные органы, отметил зампред правительства региона.

«В 2016 году возбуждено более 20 уголовных дел в отношении руководителей застройщиков и инвесторов проблемных объектов», — добавил он.

20 июня сообщалось, что в Московской области за год расселят 920 аварийных жилых помещений общей площадью 37,2 тысячи квадратных метров. На эти цели областной бюджет перечислит 3,4 миллиарда рублей, муниципалитеты — один миллиард.