На поддержку ипотечников направят два миллиарда рублей

Два миллиарда рублей будет выделено на поддержку ипотечных заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Об этом во вторник, 4 июля, заявил замглавы Минфина Алексей Моисеев, сообщает «Интерфакс».

По его словам, в соответствии с поручением президента России правительство сейчас разрабатывает мероприятия по дополнительной поддержке валютных заемщиков. «Источник [финансирования] у нее есть — это резервный фонд правительства, он появился благодаря принятию федерального закона о поправках в федеральный бюджет, который был подписан президентом на днях», — сказал Моисеев.

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Сейчас есть два предложения — Минстроя и Минфина. Они находятся в стадии согласования, добавил он. «Я думаю, что в течение нескольких дней мы между собой их согласуем», — сказал замминистра.

В мае руководитель службы Банка России по защите прав потребителей Михаил Мамута сообщил, что ЦБ помог почти 200 валютным ипотечникам реструктурировать их кредиты. Всего регулятор получил свыше 500 обращений.

По данным АИЖК, объем выданных в мае 2017 года ипотечных кредитов подскочил на 35 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 140 миллиардов рублей.