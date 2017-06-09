Финансы
 

Валютные ипотечники поблагодарили АИЖК за программу помощи

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Валютные ипотечники поблагодарили АИЖК за организацию работы по программе помощи заемщикам, оказавшимся в трудной ситуации. Об этом они сообщили в ходе личного приема граждан, который провел министр строительства и ЖКХ Михаил Мень в пятницу, 9 июня.

«Самое главное — что АИЖК наработало колоссальную практическую базу по решению проблем заемщиков с рублевой ипотекой, что помогло решить и отдельные ситуации с проблемной валютной ипотекой. У АИЖК здесь есть замечательные кейсы. Был создан прецедент успешного массового взаимодействия агентства и банковского сообщества», — сказала Ирина Ости, пострадавшая от ситуации с валютной ипотекой.

Другая ипотечница, Оксана Свиридова, рассказала как ей удалось при помощи АИЖК реструктуризировать свой ипотечный кредит, снизив ежемесячную финансовую нагрузку почти на 30 процентов. «Сотрудники агентства были компетентны и очень мне помогли», — отметила она.

В ходе встречи генеральный директор АИЖК Александр Плутник отметил, что сейчас в России насчитывается около четырех тысяч валютных заемщиков, которые испытывают проблемы с погашением кредитов. По его словам, реструктуризация валютных кредитов банками происходит очень активно — из 30 тысяч ипотечных валютных заемщиков, которые были в 2014 году, сейчас осталось 12 тысяч. Из них более 800 заемщиков обратились за помощью в АИЖК в связи со сложной жизненной ситуацией. Большая их часть получила помощь от агентства.

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