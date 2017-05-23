Банк России рассказал о помощи 200 валютным ипотечникам

Банк России помог почти 200 валютным ипотечникам реструктуризировать их кредиты, всего поступило свыше 500 обращений. Об этом во вторник, 23 мая, заявил руководитель службы ЦБ по защите прав потребителей Михаил Мамута, сообщает «Интерфакс».

По его словам, сейчас в этот процесс вовлечено 33 банка, имеющих значимую долю валютной ипотеки. «Более 500 заемщиков подали в Банк России обращения с просьбой оказать содействие в реструктуризации задолженности», — сказал Мамута.

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Основным критерием при выборе заемщиков для реструктуризации является разумность долговой нагрузки, которая не должна превышать 50 процентов от ежемесячного дохода должника, отметил Мамута.

По его словам, банки делают шаги навстречу заемщикам. «Первое — удлинение срока договора, второе — частичное прощение пени и штрафов, и третье — это установление льготной процентной ставки при переводе кредита из долларов в рубли», — сообщил Мамута. ЦБ продолжит программу помощи валютным заемщикам до тех пор, пока будут поступать соответствующие обращения.

Проблемы у валютных ипотечников начались в конце 2014 года в условиях резкого ослабления курса рубля. В апреле 2015 года правительство приняло программу помощи для всех должников с жилищными кредитами, которые оказались в трудной ситуации. Государство обязалось возместить банкам по 200 тысяч рублей за каждого клиента. Кредитные организации, в свою очередь, снижали для заемщиков размер ежемесячных выплат. На льготу могли рассчитывать должники двух категорий: те, чей доход упал на 30 процентов, или те, чей ежемесячный взнос по кредиту вырос также на 30 процентов.